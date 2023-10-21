Якщо говорити про авіацію, то загарбники можуть перекинути її на польові аеродроми у тимчасово окупованому Криму. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що туди ATACMS, які є в ЗСУ, не зможуть діставати.
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Окрім того, росіяни можуть перекинути свою авіацію й на територію Росії. Однак для авіації це не так страшно, адже перекидання ще на 100 кілометрів – не питання для сучасних літаків.
"Якщо доведеться туди відводити великі бригадного рівня склади з озброєнням та військовою технікою, і взагалі військовим майном, усі табори та місця дислокації особового складу – це вже серйозна проблема", – сказав Федоров.
Адже так окупантам доведеться на сотню кілометрів далі возити людей та техніку, аби потім це перекидати на лінію фронту. Це серйозно знизить боєздатність російської армії. До того ж у росіян не так багато вантажівок. А дорогами, які є на Півдні України, багато не перевезеш.
"Це очевидний виграш від появи таких ракет", – вважає військовий експерт.
По яких цілях можна бити ATACMS: дивіться відео
При цьому, можливо, Україна може отримати й ракети ATACMS, які б'ють на 300 кілометрів. Тоді увесь тимчасово окупований півострів буде під прицілом.
Юрій Федоров додав, що "дорога ракета" – це тоді, коли вона знищує командний пункт армії, який має бути достатньо близько до передової. Усе, щоби мати можливість керувати військами.
Одна – дві ATACMS – і немає командного центру армії. А це паралізує війська щонайменше на тиждень, а то і більше – може бути двох тижнів,
– сказав військовий експерт.
Україна отримала ATACMS: головне
- Українська армія вдарила ATACMS по аеропорту у Луганську. У мережі з'явилося відео наслідків удару. На кадрах можна побачити багато вирв. Також на бетоні багато слідів від ворожої техніки. Помітна там і знищена техніка росіян. Окрім того, українські війська вдарили ATACMS й по аеродрому з гелікоптерами окупантів у Бердянську.
- Україна отримуватиме далекобійні ракети ATACMS до того моменту, поки не деокупує всі свої території. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що питання постачання цих ракет є ключовим у переговорах між Володимиром Зеленським та Джо Байденом.
- ЗСУ мають дотримуватися обмежень щодо використання ракет ATACMS. У Пентагоні зазначили, що їх можна використовувати лише у межах суверенної території України.