Якщо говорити про авіацію, то загарбники можуть перекинути її на польові аеродроми у тимчасово окупованому Криму. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що туди ATACMS, які є в ЗСУ, не зможуть діставати.

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Окрім того, росіяни можуть перекинути свою авіацію й на територію Росії. Однак для авіації це не так страшно, адже перекидання ще на 100 кілометрів – не питання для сучасних літаків.

"Якщо доведеться туди відводити великі бригадного рівня склади з озброєнням та військовою технікою, і взагалі військовим майном, усі табори та місця дислокації особового складу – це вже серйозна проблема", – сказав Федоров.

Адже так окупантам доведеться на сотню кілометрів далі возити людей та техніку, аби потім це перекидати на лінію фронту. Це серйозно знизить боєздатність російської армії. До того ж у росіян не так багато вантажівок. А дорогами, які є на Півдні України, багато не перевезеш.

"Це очевидний виграш від появи таких ракет", – вважає військовий експерт.

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При цьому, можливо, Україна може отримати й ракети ATACMS, які б'ють на 300 кілометрів. Тоді увесь тимчасово окупований півострів буде під прицілом.

Юрій Федоров додав, що "дорога ракета" – це тоді, коли вона знищує командний пункт армії, який має бути достатньо близько до передової. Усе, щоби мати можливість керувати військами.

Одна – дві ATACMS – і немає командного центру армії. А це паралізує війська щонайменше на тиждень, а то і більше – може бути двох тижнів,

– сказав військовий експерт.

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