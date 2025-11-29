Укр Рус
24 Канал Новини України У Броварах пошкоджена багатоповерхівка: які наслідки атаки ворога у Київській області
29 листопада, 03:12
2

У Броварах пошкоджена багатоповерхівка: які наслідки атаки ворога у Київській області

Олесь Друкач
Основні тези
  • У Броварах внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку на рівні 8 – 9 поверхів та приватний будинок.
  • Що відомо про наслідки атаки ворога на Київську область – докладно у статті.

Ударні дрони ворога атакували вночі 29 листопада Київську область. Представники місцевої влади повідомили про перші наслідки.

У Броварах, зокрема, пошкоджені будинки. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про наслідки повітряної атаки на Київську область 29 листопада?

Повітряна тривога у Київській області тривала з вечора 28 листопада. Уночі 29 числа російська армія активно атакувала регіон різними засобами повітряного нападу, зокрема БпЛА та балістикою. Неодноразово лунали вибухи та працювала ППО.

Після 2 ранку стало відомо, що у Броварах є пошкодження приватного будинку та багатоповерхівки на рівні 8 – 9 поверхів. Про це написав у телеграмі міський голова Ігор Сапожко.

Київська ОВА згодом проінформувала про 2 поранених – це жінка 1959 року народження з різаними ранами (госпіталізована) та жінка 1975 року з пораненням ноги.

У Броварському районі загалом пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, виникла пожежа на території гаражного кооперативу. З пошкодженої багатоповерхівки евакуйовано 52 людей, з них 3 дітей.

Які наслідки ударів ворога у самому Києві?

  • На 3 ранку відомо, що у Києві щонайменше є 7 постраждалих. 4 із них, зокрема 13-річну дитину, медики госпіталізували.
  • У кількох районах міста зафіксували пожежі, про падіння уламків або влучання повідомляли з семи локацій.