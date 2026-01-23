Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: чоловік з квартири, в яку влучив дрон, дивом врятувався

Удень 22 січня Росія вгатила "Шахедом" по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки постраждали мешканці будинку, але є й ті, хто дивом залишився неушкодженим.

Чоловік, у квартиру якого влучив російський дрон, за лічені хвилини до удару вийшов із помешкання. Про це повідомило Суспільне.

Як Дніпро пережило російську атаку?

Як розповів журналіст, майже через добу після атаки російського дрона у Дніпрі мешканців верхніх поверхів будинку почали пускати до пошкодженого під'їзду. Мешканцям дозволяють забрати речі, які вціліли.

Поруч із понівеченою квартирою живе переселенка з Енергодара Марина. Вона повідомила виданню, що у зруйнованій "Шахедом" оселі мешкав чоловік. Він дивом врятувався.

У ній чоловік жив. З ним все добре, він за три хвилини до удару вийшов, залишився живий. Я вчора з ним спілкувалася. Він в шоці, зараз у друзів перебуває. Там кішка в нього була, мабуть, загинула,

– додала сусідка.

Сама жінка під час атаки була на роботі та дізналася про приліт від інших людей. У її квартирі вибило вікна та двері, а частину речей довелося викинути. Марина зазначила, що планує переїхати жити до дітей.

Які наслідки обстрілу Дніпра?