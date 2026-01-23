Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: чоловік з квартири, в яку влучив дрон, дивом врятувався
- 22 січня Росія вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці у Дніпрі, що призвело до пошкоджень будинку та постраждалих.
- Чоловік з квартири, в яку влучив дрон, за кілька хвилин до удару вийшов і залишився живим.
Удень 22 січня Росія вгатила "Шахедом" по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки постраждали мешканці будинку, але є й ті, хто дивом залишився неушкодженим.
Чоловік, у квартиру якого влучив російський дрон, за лічені хвилини до удару вийшов із помешкання. Про це повідомило Суспільне.
Дивіться також 25 годин під терором "Шахедів": які наслідки страшної атаки по Кривому Рогу
Як Дніпро пережило російську атаку?
Як розповів журналіст, майже через добу після атаки російського дрона у Дніпрі мешканців верхніх поверхів будинку почали пускати до пошкодженого під'їзду. Мешканцям дозволяють забрати речі, які вціліли.
Поруч із понівеченою квартирою живе переселенка з Енергодара Марина. Вона повідомила виданню, що у зруйнованій "Шахедом" оселі мешкав чоловік. Він дивом врятувався.
У ній чоловік жив. З ним все добре, він за три хвилини до удару вийшов, залишився живий. Я вчора з ним спілкувалася. Він в шоці, зараз у друзів перебуває. Там кішка в нього була, мабуть, загинула,
– додала сусідка.
Сама жінка під час атаки була на роботі та дізналася про приліт від інших людей. У її квартирі вибило вікна та двері, а частину речей довелося викинути. Марина зазначила, що планує переїхати жити до дітей.
Які наслідки обстрілу Дніпра?
Внаслідок атаки Росії по житловому будинку у Дніпрі, поранені семеро людей, в тому числі дитина. ДСНС врятували 16 мешканців.
Наразі в багатоповерхівці немає опалення, води та електропостачання. Біля місця удару працюють волонтери. Також діє штаб допомоги тим, чиє житло було пошкоджене.
Водночас жителі нижніх поверхів розповіли Суспільному, що змогли переночувати у своїх квартирах.