Росія розпочала масовану атаку дронами: БпЛА летять з Чорного моря

Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе. Ворожі БпЛА розпочали атаку з півдня, зокрема у напрямку Одещини.

Про те, де наразі летять ворожі дрони та які регіони під загрозою – оперативно повідомляє 24 Канал. Де зараз летять "Шахеди"? Де лунає повітряна тривога: дивіться на інтерактивній карті 19:13, 16 грудня БпЛА в районі Татарбунарів у напрямку Арцизу.