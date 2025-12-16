16 грудня, 19:17
Росія розпочала масовану атаку дронами: БпЛА летять з Чорного моря
Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе. Ворожі БпЛА розпочали атаку з півдня, зокрема у напрямку Одещини.
Про те, де наразі летять ворожі дрони та які регіони під загрозою – оперативно повідомляє 24 Канал.
Де зараз летять "Шахеди"?
Де лунає повітряна тривога: дивіться на інтерактивній карті
БпЛА в районі Татарбунарів у напрямку Арцизу.
19:13, 16 грудня
