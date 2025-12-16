Укр Рус
24 Канал Новини України Росія розпочала масовану атаку дронами: БпЛА летять з Чорного моря
16 грудня, 19:17
1

Росія розпочала масовану атаку дронами: БпЛА летять з Чорного моря

Сергій Попович

Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе. Ворожі БпЛА розпочали атаку з півдня, зокрема у напрямку Одещини.

Про те, де наразі летять ворожі дрони та які регіони під загрозою – оперативно повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія вдарила по Запоріжжю "Шахедом": горить багатоповерхівка 

Де зараз летять "Шахеди"?

 

Де лунає повітряна тривога: дивіться на інтерактивній карті

19:13, 16 грудня

БпЛА в районі Татарбунарів у напрямку Арцизу.