Россия начала массированную атаку дронами: БпЛА летят из Черного моря

Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе. Вражеские БпЛА начали атаку с юга, в частности в направлении Одесской области.

О том, где сейчас летят вражеские дроны и какие регионы под угрозой – оперативно сообщает 24 Канал. Смотрите также Россия ударила по Запорожью "Шахедом": горит многоэтажка Где сейчас летят "Шахеды"? Где раздается воздушная тревога: смотрите на интерактивной карте 19:13, 16 декабря БпЛА в районе Татарбунаров в направлении Арциза.