16 декабря, 19:17
Россия начала массированную атаку дронами: БпЛА летят из Черного моря
Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе. Вражеские БпЛА начали атаку с юга, в частности в направлении Одесской области.
О том, где сейчас летят вражеские дроны и какие регионы под угрозой – оперативно сообщает 24 Канал.
Где сейчас летят "Шахеды"?
Где раздается воздушная тревога: смотрите на интерактивной карте
19:13, 16 декабря
БпЛА в районе Татарбунаров в направлении Арциза.