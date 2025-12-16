Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия начала массированную атаку дронами: БпЛА летят из Черного моря
16 декабря, 19:17
1

Россия начала массированную атаку дронами: БпЛА летят из Черного моря

Сергей Попович

Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе. Вражеские БпЛА начали атаку с юга, в частности в направлении Одесской области.

О том, где сейчас летят вражеские дроны и какие регионы под угрозой – оперативно сообщает 24 Канал.

Где сейчас летят "Шахеды"?

 

Где раздается воздушная тревога: смотрите на интерактивной карте

19:13, 16 декабря

БпЛА в районе Татарбунаров в направлении Арциза.