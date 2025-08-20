У Харкові під час нічної атаки дронами-камікадзе 18 серпня трагічно загинула вся сім’я – п’ятеро людей, серед яких двоє дітей. Найменшій дівчинці було лише півтора року.

Трагедія сталася в Індустріальному районі міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Їх убила росія" у Facebook.

Що відомо про загибель цілою родини від удару дрона у Харкові?

Жертвами удару по житловому будинку в Індустріальному районі стали 45-річний Руслан Серга, його дружина Тетяна (38 років), їхня донька Мія (1,5 року), 16-річний син Артем та бабуся дітей – 57-річна Галина. Родина мешкала на п’ятому поверсі багатоповерхівки, куди ворог випустив одразу 5 "Шахедів".

Про загибель сім’ї повідомила спільнота "Їх убила росія", інформацію підтвердив староста села Миколаївка на Чернігівщині – рідного краю Руслана.

У соцмережах залишилися світлини, де батьки разом з дітьми відзначають перший день народження маленької Мії. Для дівчинки це свято виявилося останнім…

Руслан Серга був ветераном російсько-української війни. У 2022 році він вступив до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, однак через стан здоров’я у 2023 році його демобілізували.

Прощання з родиною відбудеться 21 серпня у Харкові.



Тетяна та Руслан Серга з 1,5-річною донечкою Мією / Facebook





Артем Серга / Facebook

Що відомо про злочинний обстріл Харкова?