У Харкові від ударів дронів загинула ціла родина: найменшій дитині було півтора року
- У Харкові під час нічної атаки дронами загинула вся сім’я, серед якої двоє дітей, найменшій було півтора року.
- Трагедія сталася в Індустріальному районі міста, де дрони влучили в багатоповерхівку, спричинивши пожежу та обвал перекриттів, загалом загинули 7 людей, травмовано 24.
- Руслан Серга, ветеран російсько-української війни, був серед загиблих, а прощання з родиною відбудеться 21 серпня в Харкові.
У Харкові під час нічної атаки дронами-камікадзе 18 серпня трагічно загинула вся сім’я – п’ятеро людей, серед яких двоє дітей. Найменшій дівчинці було лише півтора року.
Трагедія сталася в Індустріальному районі міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Їх убила росія" у Facebook.
Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами", під ударом було відразу кілька областей: які наслідки
Що відомо про загибель цілою родини від удару дрона у Харкові?
Жертвами удару по житловому будинку в Індустріальному районі стали 45-річний Руслан Серга, його дружина Тетяна (38 років), їхня донька Мія (1,5 року), 16-річний син Артем та бабуся дітей – 57-річна Галина. Родина мешкала на п’ятому поверсі багатоповерхівки, куди ворог випустив одразу 5 "Шахедів".
Про загибель сім’ї повідомила спільнота "Їх убила росія", інформацію підтвердив староста села Миколаївка на Чернігівщині – рідного краю Руслана.
У соцмережах залишилися світлини, де батьки разом з дітьми відзначають перший день народження маленької Мії. Для дівчинки це свято виявилося останнім…
Руслан Серга був ветераном російсько-української війни. У 2022 році він вступив до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, однак через стан здоров’я у 2023 році його демобілізували.
Прощання з родиною відбудеться 21 серпня у Харкові.
Тетяна та Руслан Серга з 1,5-річною донечкою Мією / Facebook
Що відомо про злочинний обстріл Харкова?
- Вранці 18 серпня Росія атакувала Харків ударними дронами, влучивши в багатоповерхівку.
- У будинку, в який влучив "Шахед", спалахнула пожежа у двох під'їздах. В одному горіли поверхи з 2 по 4, в іншому – останній. Також відомо, що стався обвал перекриттів.
- Загинули 7 жителів, зокрема двоє дітей. Травми отримали 24 людини. Двоє людей з числа зниклих безвісти вийшли на зв’язок. А тіла ще двох дістали з-під завалів.