Росія гатила дронами по Одещині: під ударом опинилися об'єкти енергетики, спалахнули пожежі
- В ніч проти 7 листопада безпілотники Росії атакували Одещину.
- Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру регіону.
Армія Кремля продовжує тероризувати Одещину. В ніч проти 7 листопада ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру регіону.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.
Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза
Що відомо про атаку по Одещині?
Вночі 7 листопада Одещина знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. За даними очільника ОВА, сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас є влучання по об'єктах енергетики.
Вказується, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення та адмінбудівля.
Внаслідок влучань виникли пожежі на об'єктах інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання.
"Пошкоджень зазнали будівлі та складське приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає", – зазначили в ДСНС.
Дивіться також У Сумах прогриміли вибухи: БпЛА влучив у дорогу, де був жвавий рух
Удари по регіонах України: останні новини
Після опівночі 7 листопада в Чугуївській громаді на Харківщині прогриміла серія вибухів. Ворог атакував Чугуїв ударними БпЛА. В ДСНС зранку вказали, що внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу.
Додамо, що пізно ввечері в четвер, 6 листопада, жителі Запоріжжя почули вибух. Ближче до 1 ночі в ОВА проінформували, що внаслідок атаки росіян вибиті вікна у житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів міста. Інформації про постраждалих не було.
До слова, минулої ночі 6 листопада окупанти для атаки по Україні використали 135 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Близько 90 із запущених цілей – "Шахеди". Силами ППО збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни. За даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.