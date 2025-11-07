Росія гатила дронами по Одещині: під ударом опинилися об'єкти енергетики, спалахнули пожежі

Армія Кремля продовжує тероризувати Одещину. В ніч проти 7 листопада ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру регіону.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.

Що відомо про атаку по Одещині?

Вночі 7 листопада Одещина знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. За даними очільника ОВА, сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас є влучання по об'єктах енергетики.

Вказується, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення та адмінбудівля.

Внаслідок влучань виникли пожежі на об'єктах інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання.

"Пошкоджень зазнали будівлі та складське приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає", – зазначили в ДСНС.

