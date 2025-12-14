Укр Рус
Є загроза для Київщини й кількох областей: Росія запустила групи "Шахедів" по Україні
14 грудня, 18:52
4

Є загроза для Київщини й кількох областей: Росія запустила групи "Шахедів" по Україні

Дар'я Смородська

Увечері 14 грудня російська армія запустила ударні дрони з Чорного моря та інших місць. Одразу кілька областей опинилися під загрозою удару й ця небезпека триває.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – радисо потурбуватися про безпеку.

Де летять російські дрони зараз?

В Україні оголосили повітряну тривогу: інтерактивна карта

 

19:23, 14 грудня

БпЛА на Харків.

18:54, 14 грудня

Одна група "Шахедів" перебуває в Черкаській області.

18:53, 14 грудня

БпЛА курсом на Дніпропетровщину з Харківщини.

18:46, 14 грудня

БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс на південь.

18:43, 14 грудня

Одещина – БпЛА на Білгород-Дністровський.

18:37, 14 грудня

БпЛА з Харківщини на Полтавщину.

18:25, 14 грудня

БпЛА в Ізюмському районі Харківщини, напрямок на Ізюм.

18:17, 14 грудня

БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.

18:16, 14 грудня

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину.

18:15, 14 грудня

БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.

 