Є загроза для Київщини й кількох областей: Росія запустила групи "Шахедів" по Україні

Увечері 14 грудня російська армія запустила ударні дрони з Чорного моря та інших місць. Одразу кілька областей опинилися під загрозою удару й ця небезпека триває.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – радисо потурбуватися про безпеку.

Де летять російські дрони зараз?

В Україні оголосили повітряну тривогу: інтерактивна карта