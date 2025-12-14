Є загроза для Київщини й кількох областей: Росія запустила групи "Шахедів" по Україні
Увечері 14 грудня російська армія запустила ударні дрони з Чорного моря та інших місць. Одразу кілька областей опинилися під загрозою удару й ця небезпека триває.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – радисо потурбуватися про безпеку.
Де летять російські дрони зараз?
В Україні оголосили повітряну тривогу: інтерактивна карта
БпЛА на Харків. Одна група "Шахедів" перебуває в Черкаській області. БпЛА курсом на Дніпропетровщину з Харківщини. БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс на південь. Одещина – БпЛА на Білгород-Дністровський. БпЛА з Харківщини на Полтавщину. БпЛА в Ізюмському районі Харківщини, напрямок на Ізюм. БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь. БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину. БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.
