Есть угроза для Киевщины и нескольких областей: Россия запустила группы "Шахедов" по Украине
Вечером 14 декабря российская армия запустила ударные дроны из Черного моря и других мест. Сразу несколько областей оказались под угрозой удара и эта опасность продолжается.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Если в вашем регионе раздается воздушная тревога – советуем позаботиться о безопасности.
Где летят российские дроны сейчас?
Одна группа "Шахедов" находится в Черкасской области. БпЛА курсом на Днепропетровщину с Харьковщины. БпЛА в Бориспольском районе Киевщины, курс на юг. Одесская область – БпЛА на Белгород-Днестровский. БпЛА с Харьковской на Полтавскую область. БпЛА в Изюмском районе Харьковской области, направление на Изюм. БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг. БпЛА на юге Черниговской области, курс на Киевщину. БпЛА с Черного моря в направлении Одессы.
