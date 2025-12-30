Укр Рус
30 грудня, 20:46
Росіяни запустили по Україні "Шахеди": для яких міст є небезпека

Анастасія Колеснікова

Увечері 30 грудня Росія розпочала атаку дронами по Україні. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

В Міненерго пояснили, що головна мета російських ударів по енергетиці – не повний блекаут. Окупанти здійснюють психологічний тиск на людей, щоб посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство, передає 24 Канал.

Де є загроза безпілотників в Україні?

20:00, 30 грудня

БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одеси/Чорноморська.

19:37, 30 грудня

Донеччина: група БпЛА – в районі Добропілля.