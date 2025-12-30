Укр Рус
30 декабря, 20:46
1

Россияне запустили по Украине "Шахеды": для каких городов есть опасность

Анастасия Колесникова

Вечером 30 декабря Россия начала атаку дронами по Украине. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

В Минэнерго объяснили, что главная цель российских ударов по энергетике – не полный блэкаут. Оккупанты осуществляют психологическое давление на людей, чтобы посеять панику, сломать сопротивление и разделить общество, передает 24 Канал.

Где есть угроза беспилотников в Украине?

Для каких областей есть опасность БпЛА: смотрите на карте

 

 

20:00, 30 декабря

БпЛА из акватории Черного моря – в направлении Одессы/Черноморска.

19:37, 30 декабря