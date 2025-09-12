У ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу дронами. Утім на цьому Путін може не зупинитись і піти далі.

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов висловив 24 Каналу думку, що атака дронів на Польщу була не просто провокацією.

Що Росія робитиме далі?

Леонов розповів, що багато дронів були розвідувальними. Однак Путін завжди йде далі, якщо не отримує чіткої відповіді на те, що він робить.

Наступним кроком Росії може бути теж ніби випадковий удар дроном, наприклад, по адміністративній будівлі,

– зазначив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Він продовжив, що вчора, 11 вересня, були роковини терактів у США. Це був єдиний раз, коли було активовано 5 статтю НАТО.

Коли 5 стаття НАТО може бути активована ще раз?

За словами виконавчого директора центру прикладних політичних досліджень "Пента", тоді саме був удар по Пентагону, і той напад не залишив для Альянсу будь-яких варіантів ухилитись саме від 5 статті.

"Якщо такий удар по країнах Балтії, Польщі, Фінляндії буде, коли прилетить уже по адміністративній будівлі чи по військовому об'єкту, тоді, вочевидь доведеться активувати 5 статтю", – зауважив Леонов.

Атака Росії дронами по Польщі: що відомо