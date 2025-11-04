Вибухова ніч у Росії: відразу 2 стратегічні підприємства ворога зупинили роботу

У відразу кількох областях Росії лунали вибухи вночі у вівторок, 4 листопада. Дронова атака принесла для противника невтішні наслідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

Дивіться також Росія вперше зіштовхується з таким: військовий оглядач зауважив цікаву деталь в атаках України

Які наслідки атаку на Росію?

Протягом ночі вибухи чули відразу у кількох регіонах Росії, зокрема, гучно було у Башкортостані й над Кстово Нижньогородської області. Там під удар, за даними ЦПД, потрапили два ключових стратегічних об'єкти ворога.

Одразу два підприємства – нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі,

– написав Коваленко.

Перший завод, як відомо, виготовляє етилен, пропілен, бензол, а також низку вуглеводневих фракцій, а також створює компоненти для вибухівки. Другий вищезгаданий об'єкт є одним із провідних НПЗ у Росії.

Де ще виникли проблеми?

Андрій Коваленко із посиланням на повідомлення росіян також зазначив про перебої зі світлом в Курській області. За даними місцевої влади, 3 райони регіони залишилися без електропостачання.

У місті Рильську в результаті удару ворога по підстанції сталося аварійне відключення електропостачання. Під відключення світла потрапило понад 16 тисяч споживачів у Рильському, а також Глушковському і Кореневському районах,

– повідомив губернатор Олександр Хінштейн.

Що цьому передувало?