Ворог здійснив атаку на об'єкт критичної інфраструктури на Київщині. ВІдбулося відключення світла в одному з населених пунктів.

Світло зникло у населеному пункті Обухівського району. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про атаку на Київщину?

У ОВА повідомили, що ППО вдалося збити певну кількість дронів. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.

В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено.

Аварійних відключень станом на ранок 8 вересня не планується.

Тривають аварійні роботи газомережі. Через це у 8 населених пунктах району 8 та 9 вересня не буде газопостачання. Його поступово відновлять.

Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів,

– зазначили у ОВА.

Також у населеному пункті Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес-клубу та офісу підприємства. Оперативні служби вже працюють та фіксують наслідки удару. Над цим працюють СБУ та прокуратура.

