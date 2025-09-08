На Київщині ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури: вимкали світло, є проблеми з газом
- На Київщині відбулася атака на об'єкт критичної інфраструктури, що призвело до відключення світла в Обухівському районі.
- Служби ППО збили кілька дронів, а енергопостачання було відновлено вночі. Пошкоджено приміщення магазину, фітнес-клубу та офісу, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
- Міненерго підтвердило обстріл об'єкта теплової генерації, ймовірно, Трипільської ТЕС, без уточнення деталей.
Ворог здійснив атаку на об'єкт критичної інфраструктури на Київщині. ВІдбулося відключення світла в одному з населених пунктів.
Світло зникло у населеному пункті Обухівського району. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про атаку на Київщину?
У ОВА повідомили, що ППО вдалося збити певну кількість дронів. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.
В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено.
Аварійних відключень станом на ранок 8 вересня не планується.
Тривають аварійні роботи газомережі. Через це у 8 населених пунктах району 8 та 9 вересня не буде газопостачання. Його поступово відновлять.
Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів,
– зазначили у ОВА.
Також у населеному пункті Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес-клубу та офісу підприємства. Оперативні служби вже працюють та фіксують наслідки удару. Над цим працюють СБУ та прокуратура.
Що відомо про атаку на об'єкт енергетики на Київщині?
- У Міненерго підтвердили інформацію про те, що під російським обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині, хоча й не уточнили, який саме. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
- Моніторингові канали писали, що під масованою атакою безпілотників перебувала Трипільська ТЕС.