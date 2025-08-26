Укр Рус
26 серпня, 16:42
Вежі розпачу: Кремль намагається врятувати завод у Єлабузі від українських дронів

Дмитро Усик
Основні тези
  • Росія будує вежі з модулем "Панцир" для захисту заводу "Шахедів" в Єлабузі від українських дронів.
  • Агенти "Атеш" повідомляють, що ці заходи не зможуть забезпечити повний захист заводу від майбутніх атак.

Українські дрони регулярно прилітають по військових об'єктах Росії. Зараз окупанти терміново намагаються захистити виробництво "Шахедів" в Єлабузі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Як росіяни захищають завод "Шахедів"?

Агенти руху "Атеш", що працюють на заводі в Єлабузі, розповіли, що поруч з підприємством росіяни будуть вежі з модулем "Панцир".

Це пряме підтвердження того, що удари українських дронів вже завдали заводу серйозної шкоди, а російська влада в паніці намагається захистити свою "фабрику смертників", 
– вказують партизани.

В "Атеш" наголосили, що жодні імпровізовані вежі та "Панцирі" не врятують завод від нових атак. Щоденно російське виробництво "Шахедів" в Татарстані перебуває під загрозою – а разом з ним і логістика поставок дронів, якими Росія тероризує Україну.

"Кремль може будувати нові вежі і прикривати заводи "Панцирями", але це не врятує їх від помсти. Ворог повинен знати: за кожен випущений "Шахед" прийде справедливий удар", – додали там.

Росіяни встановлюють вежі від дронів: дивіться відео

Що відомо про атаки на Єлабугу?

  • У російському місті Єлабуга, що у Татарстані, окупанти збирають "Шахеди", які маркують як "Герань-2". Вороже підприємство розташоване за 1200 кілометрів від кордону з Україною.

  • Вже неодноразово економічна зона "Алабуга" ставала ціллю українських ударів. Наприклад, 9 серпня прилетіло по логістичному терміналу імені Дена Сяопіна неподалік Єлабуги. Безпілотник, попередньо, влучив у цех виробництва дронів.

  • "Атеш" розповіли, що після атаки СБУ росіяни почали впроваджувати посилені заходи безпеки в Єлабузі. По всьому району встановлені мобільні блокпости: перевіряються автомобілі та автобуси, проводиться повний огляд, звіряються документи, а за потреби вміст телефонів та інших носіїв інформації.