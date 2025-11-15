Щодня дарувала любов дітям: Росія вбила у Києві виховательку Світлану Ващенко

У ніч на 14 листопада Росія завдала масованої атаки по Києву. На жаль, загинуло щонайменше 6 осіб.

Серед жертв – вихователька дитсадка Ващенко Світлана Анатоліївна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ліцей "Домінанта" Дніпровського району Києва.

Дивіться також Росія атакувала Київ усіма засобами повітряного нападу: що відомо про наслідки та постраждалих

Що відомо про Світлану Анатоліївну Ващенко?

Жінка працювала вихователькою дошкільного структурного підрозділу ліцею "Домінанта".

Колеги розповідають, що вона була відданою своїй професії, доброю та чуйною людиною, яка щодня дарувала турботу, увагу та любов дітям.

Її усмішка, добре слово та безмежна відповідальність за вихованців назавжди залишаться в пам'яті колег, учнів та батьків… Її добро й любов до дітей житимуть у серцях усього нашого ліцейського осередку,

– йдеться у повідомленні ліцею.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Світлани Анатоліївни Ващенко. Вічна та світла пам'ять!

Що відомо про жертв та постраждалих 14 листопада?