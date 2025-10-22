Пошкодження значні, – Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області

У ніч на 22 жовтня Росія вкотре атакувала Україну дронами та балістикою. Зокрема, внаслідок цього постраждала Одеська область.

Там ворог завдав удару по енергетичному об’єкту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Які наслідки атаки на Одещину?

За даними ДТЕК, енергетики перепід'єднали обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо. Завдяки цьому вдалося повернути світло до 14 200 родин.

Однак пошкодження значні, тому ремонт потребуватиме часу.

Яка ситуація зі світлом в Україні?