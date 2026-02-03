Понад 50 тисяч людей без світла: ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Одещині
- Внаслідок атаки на півдні Одеського регіону понад 50 тисяч мешканців залишилися без електропостачання, пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти.
- Енергетики працюють над відновленням електропостачання, критична інфраструктура працює на генераторах, загиблих і постраждалих немає.
Внаслідок ворожих ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Пошкоджено також житлові будинки та інші об'єкти.
Робота над усуненням наслідків триває. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Дивіться також Росія продовжує терор Київщини: відомо про поранених
Що відомо про наслідки атаки?
На півдні регіону зафіксовано ворожі удари по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання.
Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням подачі світла. Критична інфраструктура наразі функціонує за допомогою генераторів.
Також повідомляється про пошкодження трьох житлових будинків, складських та адміністративних приміщень, а також легкових автомобілів.
Загиблих і постраждалих, за попередніми даними, немає.
Які ще регіони зазнали атаки у ніч на 3 лютого?
Під ударом ворога була Вінницька область. Там окупанти поцілили по енергетичній інфраструктурі. Після удару сталося знеструмлення 50 населених у регіоні.
У Києві вночі 3 лютого пролунали вибухи через атаку російських ударних дронів і ракет. Наслідки зафіксовано щонайменше у п'яти районах столиці. Відомо, що внаслідок атаки на столицю постраждали троє людей. ДСНС вдалося ліквідувати пожежі.
У Сумській області внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, школа та об'єкти інфраструктури. У Конотопі зруйновано приватний будинок і виникли перебої з електропостачанням. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Харків також зазнав масованої атаки з повітря, що ушкодила енергетичну інфраструктуру, через що доведеться злити теплоносій у системах 820 будинків. Можливі перебої у роботі міського електротранспорту, тому запустять додаткові автобусні маршрути.