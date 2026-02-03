Более 50 тысяч человек без света: враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Одесской области
- В результате атаки на юге Одесского региона более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения, повреждены жилые дома и другие объекты.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, критическая инфраструктура работает на генераторах, погибших и пострадавших нет.
Вследствие вражеских ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Повреждены также жилые дома и другие объекты.
Работа над устранением последствий продолжается. Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Что известно о последствиях атаки?
На юге региона зафиксированы вражеские удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения.
Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением подачи света. Критическая инфраструктура сейчас функционирует с помощью генераторов.
Также сообщается о повреждении трех жилых домов, складских и административных помещений, а также легковых автомобилей.
Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Какие еще регионы подверглись атаке в ночь на 3 февраля?
Под ударом врага была Винницкая область. Там оккупанты попали по энергетической инфраструктуре. После удара произошло обесточивание 50 населенных в регионе.
В Киеве ночью 3 февраля раздались взрывы из-за атаки российских ударных дронов и ракет. Последствия зафиксированы по меньшей мере в пяти районах столицы. Известно, что в результате атаки на столицу пострадали три человека. ГСЧС удалось ликвидировать пожары.
У Сумской области в результате ударов повреждены жилые дома, школа и объекты инфраструктуры. В Конотопе разрушен частный дом и возникли перебои с электроснабжением. Информация о пострадавших уточняется.
Харьков также подвергся массированной атаке с воздуха, повредившей энергетическую инфраструктуру, из-за чего придется слить теплоноситель в системах 820 домов. Возможны перебои в работе городского электротранспорта, поэтому запустят дополнительные автобусные маршруты.