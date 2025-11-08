Рятувальники дістали з-під завалів у Дніпрі собаку і кішку: у якому стані тварини

У Дніпрі рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки собаку, на ім'я Мішель, та кішку Клер. Після російського удару тварини опинились у заблокованих квартирах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Одна людина не виходить на зв'язок: у міськраді назвали наслідки пекельної ночі в Дніпрі

Що відомо про порятунок пухнастих у Дніпрі?

Після російського обстрілу Дніпра 8 листопада рятувальники ДСНС дістали зі зруйнованого будинку собаку – йоркшир-тер'єр, на ім'я Мішель. Песик мешкав з родиною на п'ятому поверсі, але від вибуху опинився на другому.

Мішель оглянули кінологи ДСНС та повідомили, що, попередньо, ушкоджень у неї немає.

Її господарка наразі перебуває у лікарні через отримані травми після російського обстрілу. Тому пухнасту дівчинку заберуть знайомі,

– додали рятувальники.

Порятунок собаки після удару по Дніпру: дивіться відео

Крім того, Суспільне повідомило, що з-під завалів четвертого поверху врятували кішку Клер. Її власниця Валерія розповіла, що тварина була заблокована у квартирі, адже кішка злякалась і втекла після вибухів. Згодом її знайшли та витягли зі зруйнованої будівлі.

Врятовану кішку повернули власниці: дивіться відео

Які наслідки нічного удару по Дніпру?