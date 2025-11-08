Рятувальники дістали з-під завалів у Дніпрі собаку і кішку: у якому стані тварини
- У Дніпрі рятувальники врятували собаку Мішель та кішку Клер з-під завалів після російського обстрілу.
- Собаку оглянули кінологи, серйозних ушкоджень не виявлено, а кішку повернули власниці.
У Дніпрі рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки собаку, на ім'я Мішель, та кішку Клер. Після російського удару тварини опинились у заблокованих квартирах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Що відомо про порятунок пухнастих у Дніпрі?
Після російського обстрілу Дніпра 8 листопада рятувальники ДСНС дістали зі зруйнованого будинку собаку – йоркшир-тер'єр, на ім'я Мішель. Песик мешкав з родиною на п'ятому поверсі, але від вибуху опинився на другому.
Мішель оглянули кінологи ДСНС та повідомили, що, попередньо, ушкоджень у неї немає.
Її господарка наразі перебуває у лікарні через отримані травми після російського обстрілу. Тому пухнасту дівчинку заберуть знайомі,
– додали рятувальники.
Порятунок собаки після удару по Дніпру: дивіться відео
Крім того, Суспільне повідомило, що з-під завалів четвертого поверху врятували кішку Клер. Її власниця Валерія розповіла, що тварина була заблокована у квартирі, адже кішка злякалась і втекла після вибухів. Згодом її знайшли та витягли зі зруйнованої будівлі.
Врятовану кішку повернули власниці: дивіться відео
Які наслідки нічного удару по Дніпру?
Уночі 8 листопада у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Російський ударний дрон поцілив у житлову дев'ятиповерхівку в місті.
Внаслідок атаки у двох під'їздах пошкоджені квартири між 4 та 6 поверхами. Після влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили.
Відомо про щонайменше 3 загиблих та 12 поранених, серед яких є діти. Зруйновано кілька квартир.