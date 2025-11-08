Депутатка Дніпропетровської міської ради Катерина Немченко повідомила 24 Каналу, що всі 72 квартири будинку доведеться розселяти через необхідність повного демонтажу під'їзду. Внаслідок атаки в багатьох районах Дніпра відсутнє електропостачання, а розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Дивіться також: Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі: зростає кількість загиблих, є зниклий безвісти

Які наслідки влучання "Шахеда" у багатоповерхівку в Дніпрі?

Житловий будинок в який влучив російський безпілотник знаходиться в у районі, який постраждав не вперше. На початку повномасштабного вторгнення там сталася найбільша трагедія Дніпра з влученням у багатоповерхівку та величезною кількістю жертв.

Станом на зараз загинули троє людей – дві жінки та чоловік. Ще одна людина не виходить на зв'язок. Є сподівання, що вона не стала жертвою, але наразі її доля невідома,

– сказала Немченко.

Кількість поранених зросла до 14 осіб. Семеро перебувають у лікарні – декілька в реанімації, декілька в стані середньої тяжкості. Решта – лікуються амбулаторно вдома.

Під'їзд пошкодженої будівлі доведеться повністю демонтувати для розбору завалів та розв'язання комунальних питань. Усі 72 квартири будинку потрібно буде розселити.

"Зазвичай повний демонтаж потрібен після ракетних ударів, але пряме влучання спричинило критичні пошкодження інфраструктури. Трагедія справді жахлива, і кількість жертв може зрости, оскільки розбір завалів все ще триває", – зазначила Немченко.

Внаслідок трагедії у багатьох районах Дніпра відсутнє електропостачання – окрім планових відключень, які діють останній місяць, є також екстрені.

Що відомо про наслідки атаки росіян вночі 8 листопада?