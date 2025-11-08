Депутат Днепропетровского городского совета Екатерина Немченко сообщила 24 Канала, что все 72 квартиры дома придется расселять из-за необходимости полного демонтажа подъезда. В результате атаки во многих районах Днепра отсутствует электроснабжение, а разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

Каковы последствия попадания "Шахеда" в многоэтажку в Днепре?

Жилой дом в попавший русский беспилотник находится в районе, который пострадал не в первый раз. В начале полномасштабного вторжения там произошла величайшая трагедия Днепра с попаданием в многоэтажку и огромным количеством жертв.

По состоянию на данный момент погибли три человека– две женщины и мужчина. Еще один человек не выходит на связь. Есть надежда, что она не стала жертвой, но пока ее судьба неизвестна,

– сказала Немченко.

Число раненых возросло до 14 человек. Семь находятся в больнице– несколько в реанимации, несколько в состоянии средней тяжести. Остальные– лечатся амбулаторно на дому.

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что подъезд пострадавшего здания придется полностью демонтировать для разбора завалов и решения коммунальных вопросов. Все 72 квартиры дома нужно будет расселить.

Обычно полный демонтаж нужен после ракетных ударов., но прямое попадание повлекло за собой критические повреждения инфраструктуры. Трагедия действительно ужасающая, и количество жертв может возрасти, поскольку разбор завалов все еще продолжается",– отметила Немченко.

В результате трагедии во многих районах Днепра отсутствует электроснабжение– кроме плановых отключений, действующие последний месяц, есть также экстренные.

Что известно о последствиях атаки россиян ночью 8 ноября?