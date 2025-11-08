Депутат Днепропетровского городского совета Екатерина Немченко сообщила 24 Канала, что все 72 квартиры дома придется расселять из-за необходимости полного демонтажа подъезда. В результате атаки во многих районах Днепра отсутствует электроснабжение, а разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.
Каковы последствия попадания "Шахеда" в многоэтажку в Днепре?
Жилой дом в попавший русский беспилотник находится в районе, который пострадал не в первый раз. В начале полномасштабного вторжения там произошла величайшая трагедия Днепра с попаданием в многоэтажку и огромным количеством жертв.
По состоянию на данный момент погибли три человека– две женщины и мужчина. Еще один человек не выходит на связь. Есть надежда, что она не стала жертвой, но пока ее судьба неизвестна,
– сказала Немченко.
Число раненых возросло до 14 человек. Семь находятся в больнице– несколько в реанимации, несколько в состоянии средней тяжести. Остальные– лечатся амбулаторно на дому.
Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что подъезд пострадавшего здания придется полностью демонтировать для разбора завалов и решения коммунальных вопросов. Все 72 квартиры дома нужно будет расселить.
Обычно полный демонтаж нужен после ракетных ударов., но прямое попадание повлекло за собой критические повреждения инфраструктуры. Трагедия действительно ужасающая, и количество жертв может возрасти, поскольку разбор завалов все еще продолжается",– отметила Немченко.
В результате трагедии во многих районах Днепра отсутствует электроснабжение– кроме плановых отключений, действующие последний месяц, есть также экстренные.
Что известно о последствиях атаки россиян ночью 8 ноября?
- Россия обстреляла газовую инфраструктуру Украины– это уже девятая атака с начала октября. В результате удара повреждено производственное оборудование, один работник получил ранение, а восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация безопасности.
- Россия сообщила о массированной атаке на украинские объекты газоэнергетического комплекса, заявив, что это стало ответом на якобы удары со стороны Украины. В Минобороны РФ утверждают, что при ударе все запланированные цели якобы были поражены.
- Россия провела комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Украины, выпустив 45 ракет, среди которых 32 были баллистическими. Удар был нанесен по Киевской, Днепропетровской и Полтавской областей.