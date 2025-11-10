Росія вночі била ракетами різних типів та десятками дронів: скільки ворожих цілей знищено

Росія вночі 10 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Зафіксовано влучання на майже 10 локаціях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні?

Вночі 10 листопада ворожі сили атакували 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області та 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курщини.

Також ворог тероризував 67 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ, що в Росії, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За даними Повітряних сил, близько 40 із запущених ворожих цілей – "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 09:30, силами ППО збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Сході, Півдні та Центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили,

– повідомили в ПС.

Попередні удари по Україні: