Росія вночі била ракетами різних типів та десятками дронів: скільки ворожих цілей знищено
- Росія вночі 10 листопада атакувала Україну ракетами та дронами.
- В Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання.
Росія вночі 10 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Зафіксовано влучання на майже 10 локаціях.
Повітряні сили
Що відомо про атаку по Україні?
Вночі 10 листопада ворожі сили атакували 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області та 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курщини.
Також ворог тероризував 67 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ, що в Росії, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
За даними Повітряних сил, близько 40 із запущених ворожих цілей – "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на 09:30, силами ППО збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Сході, Півдні та Центрі країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили,
– повідомили в ПС.
Попередні удари по Україні:
У ніч проти 9 листопада противник атакував Україну 69 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Вночі 8 листопада російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
Загалом тоді армія противника запустила по Україні 503 засоби повітряного нападу – 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди"). Основні напрямки удару були – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.