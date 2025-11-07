Летіло майже 130 дронів, є влучання: в Повітряних силах розповіли про нічну атаку

Росія вкотре атакувала дронами Україну у ніч проти 7 листопада. По ворожих цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні?

Вночі 7 листопада російські окупанти атакували 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Ворог запускав засоби повітряного нападу із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – ТОТ Крим.

Відповідно до даних Повітряних сил, близько 80 із запущених противником цілей – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях,

– ідеться в повідомленні.

