Новости Украины Летело почти 130 дронов, есть попадания: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке
7 ноября, 09:30
Летело почти 130 дронов, есть попадания: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Россия атаковала Украину 128-ю ударными БпЛА, запущенными с разных направлений.
  • Зафиксировано попадание на 11 локациях.

Россия в очередной раз атаковала дронами Украину в ночь на 7 ноября. По вражеским целям отработали силы противовоздушной обороны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине?

Ночью 7 ноября российские оккупанты атаковали 128-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запускал средства воздушного нападения с направлений:

  • Курск,
  • Орел,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Чауда – ТОТ Крым.

Согласно данным Воздушных сил, около 80 из запущенных противником целей – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 11 локациях, 
– говорится в сообщении.

Предварительная атака по Украине: основное

  • Ночью 6 ноября оккупанты для атаки по Украине использовали 135 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

  • По данным Воздушных сил, около 90 из запущенных врагом целей были "Шахеды". Силами ПВО сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

  • Известно, что были попадания 27 ударных БпЛА на 13 локациях.