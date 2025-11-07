Летело почти 130 дронов, есть попадания: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке
- Россия атаковала Украину 128-ю ударными БпЛА, запущенными с разных направлений.
- Зафиксировано попадание на 11 локациях.
Россия в очередной раз атаковала дронами Украину в ночь на 7 ноября. По вражеским целям отработали силы противовоздушной обороны.
Что известно об атаке по Украине?
Ночью 7 ноября российские оккупанты атаковали 128-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запускал средства воздушного нападения с направлений:
- Курск,
- Орел,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда – ТОТ Крым.
Согласно данным Воздушных сил, около 80 из запущенных противником целей – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 11 локациях,
– говорится в сообщении.
Предварительная атака по Украине: основное
Ночью 6 ноября оккупанты для атаки по Украине использовали 135 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.
По данным Воздушных сил, около 90 из запущенных врагом целей были "Шахеды". Силами ПВО сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
Известно, что были попадания 27 ударных БпЛА на 13 локациях.