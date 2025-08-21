Укр Рус
Атака росіян по цивільних будинках: які наслідки ворожої атаки БпЛА на Рівненщині
21 серпня, 09:43
Атака росіян по цивільних будинках: які наслідки ворожої атаки БпЛА на Рівненщині

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Внаслідок атаки російськими БпЛА на Рівненщині постраждали цивільні об'єкти: загорівся дах приватного будинку, у комунальній будівлі вибило шибки.
  • Відповідні служби працюють на місці атаки.

Повітряна тривога в Рівненській області тривала всю ніч. Росіяни завдали масованого удару по Україні и зокрема по цьому регіону.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.  

Які наслідки атаки на Рівненську область?

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи в Рівному пролунали о 08:20, коли ворожий дрон долетів до обласного центру. 

Відомо, що ворожі БпЛА уразили цивільні об’єкти.

У приватному житловому будинку загорівся дах. У будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки,
– зазначив Коваль.

Унаслідок атаки дронів люди не постраждали. Відповідні служби працюють на місці атаки. Місцева влада повідомила, що станом на 09:29 небезпека в деяких районах області триває. Громадян закликають зберігати спокій.

Масована атака по Україні: що відомо про наслідки в регіонах?

  • Після ранкової атаки по містах України з'явилися повідомлення про пошкодження. Так внаслідок удару по Львову одна людина загинула, а щонайменше 3 – травмовані. У місті пошкоджено десятки житлових будинків. У 26 об'єктах інфраструктури вибито понад 150 вікон та зруйновано 10 дахів. 

  • На Закарпатті внаслідок російського обстрілу зруйновані складські приміщення. Там сталася пожежа, 15 людей отримали травми. Відомо, що вороги завдали удару по заводу побутових приладів.

  • У Київській області силами українських захисників вдалося не допустити постраждалих серед цивільного. Ворожі цілі не влучили в обʼєкти критичної чи житлової інфраструктури. 