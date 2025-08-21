Атака россиян по гражданским домам: какие последствия вражеской атаки БпЛА на Ривненщине
- В результате атаки российскими БпЛА на Ровенщине пострадали гражданские объекты: загорелась крыша частного дома, в коммунальном здании выбило стекла.
- Соответствующие службы работают на месте атаки.
Воздушная тревога в Ровенской области продолжалась всю ночь. Россияне нанесли массированный удар по Украине и в частности по этому региону.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОГА Александра Коваля.
Какие последствия атаки на Ровенскую область?
В регионе работали силы противовоздушной обороны. Взрывы в Ровно прогремели в 08:20, когда вражеский дрон долетел до областного центра.
Известно, что вражеские БпЛА поразили гражданские объекты.
В частном жилом доме загорелась крыша. В здании одной из коммунальных служб выбило стекла,
– отметил Коваль.
В результате атаки дронов люди не пострадали. Соответствующие службы работают на месте атаки. Местные власти сообщили, что по состоянию на 09:29 опасность в некоторых районах области продолжается. Граждан призывают сохранять спокойствие.
Массированная атака по Украине: что известно о последствиях в регионах?
После утренней атаки по городам Украины появились сообщения о повреждениях. Так в результате удара по Львову один человек погиб, а по меньшей мере 3 – травмированы. В городе повреждены десятки жилых домов. В 26 объектах инфраструктуры выбито более 150 окон и разрушено 10 крыш.
На Закарпатье в результате российского обстрела разрушены складские помещения. Там произошел пожар, 15 человек получили травмы. Известно, что враги нанесли удар по заводу бытовых приборов.
В Киевской области силами украинских защитников удалось не допустить пострадавших среди гражданского. Вражеские цели не попали в объекты критической или жилой инфраструктуры.