Безпілотники атакували Нижній Новгород та Дзержинськ, – ЗМІ
- У ніч проти 7 жовтня дрони могли атакувати Нижній Новгород та Дзержинськ, викликавши численні вибухи.
- Міноборони Росії заявило про збиття 30 БпЛА, але місцева влада поки не повідомила про пошкодження.
У ніч проти 7 жовтня в деяких містах Росії було гучно. За повідомленнями ЗМІ, дрони могли атакувати Нижній Новгород та Дзержинськ.
Про це повідомляє 24 Канал. У мережі поширили кадри ймовірного обстрілу російських міст. Зокрема, відео поділилися в незалежному російськомовне та англомовному інтернет-виданні Astra.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Що відомо про атаку на Росію?
Місцеві телеграм-канали заявили, що вночі в Нижньому Новгороді та Дзержинську вкотре активно працювала протиповітряна оборона.
Вибухи у російських містах: дивіться відео
Жителі Дзержинська вночі чули щонайменше 15 вибухів над містом. У небі було видно спалахи від вибухів і чути гуркіт моторів. Про гучні звуки також повідомляли мешканці Нижнього Новгорода.
Неспокійна ніч у Росії: дивіться відео свідків
У міністерстві оборони Росії заявили, що над Нижньогородською областю було збито нібито 30 БпЛА. В аеропорту запроваджувалися тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків.
Водночас місцева влада поки нічого не повідомляла про пошкодження внаслідок атаки безпілотників.
Де ще в Росії було гучно?
Нагадаємо, що 6 жовтня у Тюмені на НПЗ стався вибух, ймовірно, через атаку двох БпЛА. Місцева влада заперечує пожежу, але в мережі показали фото руйнувань.
Також вибухи чули в Бєлгороді. Місцеві жителі повідомляли про ракетний обстріл, а також про присутність невідомих безпілотників.
Зазнала атаки й ТЕЦ у населеному пункті Клинці на Брянщині. Після вибухів виникла масштабна пожежа, уражено "відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ".