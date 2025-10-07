У ніч проти 7 жовтня в деяких містах Росії було гучно. За повідомленнями ЗМІ, дрони могли атакувати Нижній Новгород та Дзержинськ.

Про це повідомляє 24 Канал. У мережі поширили кадри ймовірного обстрілу російських міст. Зокрема, відео поділилися в незалежному російськомовне та англомовному інтернет-виданні Astra.

Дивіться також Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Що відомо про атаку на Росію?

Місцеві телеграм-канали заявили, що вночі в Нижньому Новгороді та Дзержинську вкотре активно працювала протиповітряна оборона.

Вибухи у російських містах: дивіться відео

Жителі Дзержинська вночі чули щонайменше 15 вибухів над містом. У небі було видно спалахи від вибухів і чути гуркіт моторів. Про гучні звуки також повідомляли мешканці Нижнього Новгорода.

Неспокійна ніч у Росії: дивіться відео свідків

У міністерстві оборони Росії заявили, що над Нижньогородською областю було збито нібито 30 БпЛА. В аеропорту запроваджувалися тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків.

Водночас місцева влада поки нічого не повідомляла про пошкодження внаслідок атаки безпілотників.

Де ще в Росії було гучно?