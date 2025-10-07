Беспилотники атаковали Нижний Новгород и Дзержинск, – СМИ
- В ночь на 7 октября дроны могли атаковать Нижний Новгород и Дзержинск, вызвав многочисленные взрывы.
- Минобороны России заявило о сбитии 30 БпЛА, но местные власти пока не сообщили о повреждениях.
В ночь на 7 октября в некоторых городах России было шумно. По сообщениям СМИ, дроны могли атаковать Нижний Новгород и Дзержинск.
Об этом сообщает 24 Канал. В сети распространили кадры вероятного обстрела российских городов. В частности, видео поделились в независимом русскоязычном и англоязычном интернет-издании Astra.
Что известно об атаке на Россию?
Местные телеграмм-каналы заявили, что ночью в Нижнем Новгороде и Дзержинске в очередной раз активно работала противовоздушная оборона.
Взрывы в российских городах: смотрите видео
Жители Дзержинска ночью слышали по меньшей мере 15 взрывов над городом. В небе были видны вспышки от взрывов и слышен грохот моторов. О громких звуках также сообщали жители Нижнего Новгорода.
Неспокойная ночь в России: смотрите видео свидетелей
В министерстве обороны России заявили, что над Нижегородской областью было сбито якобы 30 БпЛА. В аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
В то же время местные власти пока ничего не сообщали о повреждениях в результате атаки беспилотников.
Где еще в России было громко?
Напомним, что 6 октября в Тюмени на НПЗ произошел взрыв, вероятно, из-за атаки двух беспилотников. Местные власти отрицают пожар, но в сети показали фото разрушений.
Также взрывы слышали в Белгороде. Местные жители сообщали о ракетном обстреле, а также о присутствии неизвестных беспилотников.
Подверглась атаке и ТЭЦ в населенном пункте Клинцы на Брянщине. После взрывов возник масштабный пожар, поражено "открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ".