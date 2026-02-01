Росіяни запустили по Україні 90 ударних дронів: як відпрацювала ППО

В ніч на неділю, 1 лютого, російська окупаційна армія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знешкодити 76 ворожих дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про нічну атаку?

Для атаки ворог використав 90 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупований Донецьк.

Близько 60 із них становили "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі та сході країни,

– повідомили Повітряні сили.

За даними ПС, цієї ночі було зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 2 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі фіксують декілька ворожих БпЛА.

Під ударом опинилося Дніпро та область