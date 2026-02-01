Россияне запустили по Украине 90 ударных дронов: как отработала ПВО

В ночь на воскресенье, 1 февраля, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось обезвредить 76 вражеских дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Что известно о ночной атаке?

Для атаки враг использовал 90 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск и временно оккупированный Донецк.

Около 60 из них составляли "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере и востоке страны,

– сообщили Воздушные силы.

По данным ВС, этой ночью было зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 2 локациях.

Сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируют несколько вражеских БПЛА.

Под ударом оказался Днепр и область