12 січня, 19:25
Оновлено - 19:26, 12 січня

Росіяни атакують кілька областей: де зараз тривога

Ірина Чеботнікова

Увечері 12 січня триває чергова повітряна атака на Україну. Поки що тривога охопила тільки декілька областей.

24 Канал збирає деталі про обстріли України, спираючись на дані Повітряних сил і моніторингових телеграм-каналів.

Де зараз повітряна тривога та де летять "Шахеди" увечері 12 січня?

Де тривога в Україні: онлайн-карта тривог

19:42, 12 січня

Кореспонденти Суспільного пишуть про вибухи в Чернігові.

19:25, 12 січня

Дрон на Запоріжжя з півдня.

19:00, 12 січня

Місцеві ЗМІ написали про вибухи в Кривому Розі.

18:52, 12 січня

БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півночі.

18:45, 12 січня

По балістиці відбій.

18:29, 12 січня

БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину.

18:28, 12 січня

Загроза балістики з південного напрямку, монітори пишуть, що мова про Крим.

18:15, 12 січня

На Одещині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! 

Залучено засоби для його збиття.

18:14, 12 січня

БпЛА на півдні від населеного пункту Покровське на Дніпропетровщині, курс на Запоріжжя.

18:09, 12 січня

Дрон на Харків з півночі.

18:04, 12 січня

БпЛА на заході Чернігівщини, курс на північ Київщини.

18:02, 12 січня

Загроза балістики з Воронежа.