Росіяни атакують кілька областей: де зараз тривога
Увечері 12 січня триває чергова повітряна атака на Україну. Поки що тривога охопила тільки декілька областей.
24 Канал збирає деталі про обстріли України, спираючись на дані Повітряних сил і моніторингових телеграм-каналів.
Де зараз повітряна тривога та де летять "Шахеди" увечері 12 січня?
Де тривога в Україні: онлайн-карта тривог
Кореспонденти Суспільного пишуть про вибухи в Чернігові. Дрон на Запоріжжя з півдня. Місцеві ЗМІ написали про вибухи в Кривому Розі. БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півночі. По балістиці відбій. БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину. Загроза балістики з південного напрямку, монітори пишуть, що мова про Крим. На Одещині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття. БпЛА на півдні від населеного пункту Покровське на Дніпропетровщині, курс на Запоріжжя. Дрон на Харків з півночі. БпЛА на заході Чернігівщини, курс на північ Київщини. Загроза балістики з Воронежа.
