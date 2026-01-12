Россияне атакуют несколько областей: где сейчас тревога
Вечером 12 января продолжается очередная воздушная атака на Украину. Пока что тревога охватила только несколько областей.
24 Канал собирает детали об обстрелах Украины, опираясь на данные Воздушных сил и мониторинговых телеграм-каналов.
Где сейчас воздушная тревога и где летят "Шахеды" вечером 12 января?
Где тревога в Украине: онлайн-карта тревог
Дрон на Запорожье с юга. Местные СМИ написали о взрывах в Кривом Роге. БпЛА в направлении Кривого Рога с севера. По баллистике отбой. БпЛА на севере Киевщины, курс на Житомирщину. Угроза баллистики с южного направления, мониторы пишут, что речь о Крыме. В Одесской области разведывательный БпЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания. БпЛА на юге от населенного пункта Покровское на Днепропетровщине, курс на Запорожье. Дрон на Харьков с севера. БпЛА на западе Черниговщины, курс на север Киевщины. Угроза баллистики из Воронежа.
