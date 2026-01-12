Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россияне атакуют несколько областей: где сейчас тревога
12 января, 19:25
5

Россияне атакуют несколько областей: где сейчас тревога

Ирина Чеботникова

Вечером 12 января продолжается очередная воздушная атака на Украину. Пока что тревога охватила только несколько областей.

24 Канал собирает детали об обстрелах Украины, опираясь на данные Воздушных сил и мониторинговых телеграм-каналов.

Смотрите также Украина может получить новую баллистику от Британии: когда это произойдет и какие приоритетные цели

 

Где сейчас воздушная тревога и где летят "Шахеды" вечером 12 января?

Где тревога в Украине: онлайн-карта тревог

Напомним, что ночью наши редакторы быстрее всего пишут о взрывах и последствиях обстрелов в телеграм-канале 24 Канала. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!

19:25, 12 января

Дрон на Запорожье с юга.

19:00, 12 января

Местные СМИ написали о взрывах в Кривом Роге.

18:52, 12 января

БпЛА в направлении Кривого Рога с севера.

18:45, 12 января

По баллистике отбой.

18:29, 12 января

БпЛА на севере Киевщины, курс на Житомирщину.

18:28, 12 января

Угроза баллистики с южного направления, мониторы пишут, что речь о Крыме.

18:15, 12 января

В Одесской области разведывательный БпЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения!

Привлечены средства для его сбивания.

18:14, 12 января

БпЛА на юге от населенного пункта Покровское на Днепропетровщине, курс на Запорожье.

18:09, 12 января

Дрон на Харьков с севера.

18:04, 12 января

БпЛА на западе Черниговщины, курс на север Киевщины.

18:02, 12 января

Угроза баллистики из Воронежа.