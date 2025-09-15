Укр Рус
Росіяни вночі атакували дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО
15 вересня, 09:33
Росіяни вночі атакували дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Російська армія запустила по Україні 84 ударні БпЛА та три зенітні керовані ракети С-300.
  • Протиповітряна оборона знешкодила понад половину ворожих безпілотників, в тому числі "Шахедів" і "Гербери".

Російська армія запустила по Україні дрони різних типів і трьома зенітними керованими ракетами С-300. ППО збила більшість повітряних цілей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО в ніч проти 15 вересня?

Росіяни застосували ракети С-300 із Курської та Бєлгородської областей Росії та 84 ударні БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів із Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Серед усіх безпілотників було 50 "Шахедів".

Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 59 ворожих "Шахедів", "Гербери" і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Ворожі цілі збивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Ракети та 25 ударних БпЛА влучили на 13 локаціях. Атака безпілотниками по Україні зранку продовжилася з північно-східного напрямку.


Скільки цілей вдалося збити ППО вночі 15 вересня / Інфографіка Повітряних сил

Що відомо про обстріл України вночі та зранку?

  • Вороги напередодні вдарили двома ракетами по сільськогосподарському підприємству Боромлянської громади Сумської області. Унаслідок атаки поранено 12 людей, які збирали там урожай.

  • На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували пожежу після ударів по Криворізькому району. У громадах Синельниківського району через обстріл FPV-дронами та КАБами горів медзаклад, ліс та суха трава.

  • Росіяни масовано атакували Запорізьку область. Вони завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. У Пологівському районі одна людина загинула внаслідок обстрілів, а ще двоє – отримали поранення.

  • Унаслідок нічної російської атаки виникли пожежі на цивільних об’єктах Куп'янського та Лозівського районів Харківської області. У селищі Великий Бурлук горіла нежитлова будівля, а в Близнюківській громаді – об’єкт транспортної інфраструктури.