Росіяни вночі атакували дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО
- Російська армія запустила по Україні 84 ударні БпЛА та три зенітні керовані ракети С-300.
- Протиповітряна оборона знешкодила понад половину ворожих безпілотників, в тому числі "Шахедів" і "Гербери".
Російська армія запустила по Україні дрони різних типів і трьома зенітними керованими ракетами С-300. ППО збила більшість повітряних цілей.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Скільки цілей збила ППО в ніч проти 15 вересня?
Росіяни застосували ракети С-300 із Курської та Бєлгородської областей Росії та 84 ударні БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів із Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Серед усіх безпілотників було 50 "Шахедів".
Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 59 ворожих "Шахедів", "Гербери" і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Ворожі цілі збивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Ракети та 25 ударних БпЛА влучили на 13 локаціях. Атака безпілотниками по Україні зранку продовжилася з північно-східного напрямку.
Скільки цілей вдалося збити ППО вночі 15 вересня / Інфографіка Повітряних сил
Що відомо про обстріл України вночі та зранку?
Вороги напередодні вдарили двома ракетами по сільськогосподарському підприємству Боромлянської громади Сумської області. Унаслідок атаки поранено 12 людей, які збирали там урожай.
На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували пожежу після ударів по Криворізькому району. У громадах Синельниківського району через обстріл FPV-дронами та КАБами горів медзаклад, ліс та суха трава.
Росіяни масовано атакували Запорізьку область. Вони завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. У Пологівському районі одна людина загинула внаслідок обстрілів, а ще двоє – отримали поранення.
Унаслідок нічної російської атаки виникли пожежі на цивільних об’єктах Куп'янського та Лозівського районів Харківської області. У селищі Великий Бурлук горіла нежитлова будівля, а в Близнюківській громаді – об’єкт транспортної інфраструктури.