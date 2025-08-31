Уночі 31 серпня Одеська область опинилася під масованим ударом безпілотників. Особливо постраждав Чорноморськ та його околиці. Там ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

️Очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення, передає 24 Канал.

Дивіться також Мер міста Рені Ігор Плехов потрапив у жахливу ДТП: його матір загинула на місці

Що відомо про удар по енергетичній інфраструктурі Одещини?

У ДТЕК підтвердили пошкодження енергетичної інфраструктури в Одеській області. Там заявили, що окупанти атакували чотири енергетичні об'єкти ДТЕК.

Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових і рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи,

– йдеться у заяві компанії.

Раніше у Центрі протидії дезінформації попереджали про те, що противник напередодні опалювального сезону відновлює атаки по українській енергетиці. Так, наприклад, 27 серпня ворожі удари спричинили відключення електроенергії в Полтавській, Сумській і Чернігівській областях – понад 100 000 домогосподарств залишилися без світла.

Що відомо про нічну атаку 31 серпня?