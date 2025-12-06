Росія почала новий терор "Шахедами": де в Україні оголосили тривогу

Увечері 6 грудня окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

У ніч проти 6 грудня ворог здійснив чергову масовану атаку, випустивши 704 дрони і ракети. На жаль, не минулося без руйнувань і постраждалих, передає 24 Канал.

Дивіться також "Географія ударів була великою": Ігнат описав особливості нічної атаки по Україні

Де в Україні є загроза російських БпЛА?

Де вже оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті