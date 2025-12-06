6 грудня, 19:14
Росія почала новий терор "Шахедами": де в Україні оголосили тривогу
Увечері 6 грудня окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
У ніч проти 6 грудня ворог здійснив чергову масовану атаку, випустивши 704 дрони і ракети. На жаль, не минулося без руйнувань і постраждалих, передає 24 Канал.
Де в Україні є загроза російських БпЛА?
Де вже оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
18:46, 06 грудня
БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини – в південному напрямку.
18:12, 06 грудня
БпЛА на Сумщині – курсом на Чернігівщину.
17:04, 06 грудня
- Чернігів – БпЛА в напрямку міста.
- БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на захід.