Россия начала новый террор "Шахедами": где в Украине объявили тревогу
Вечером 6 декабря оккупанты снова запустили по Украине ударные беспилотники. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
В ночь на 6 декабря враг совершил очередную массированную атаку, выпустив 704 дрона и ракеты. К сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших, передает 24 Канал.
Где в Украине есть угроза российских БпЛА?
Где уже объявили воздушную тревогу: смотрите на карте
БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины – в южном направлении. БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину.
