Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия начала новый террор "Шахедами": где в Украине объявили тревогу
6 декабря, 19:14
2

Россия начала новый террор "Шахедами": где в Украине объявили тревогу

Анастасия Колесникова

Вечером 6 декабря оккупанты снова запустили по Украине ударные беспилотники. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

В ночь на 6 декабря враг совершил очередную массированную атаку, выпустив 704 дрона и ракеты. К сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших, передает 24 Канал.

Смотрите также "География ударов была большой": Игнат описал особенности ночной атаки по Украине

Где в Украине есть угроза российских БпЛА?

Где уже объявили воздушную тревогу: смотрите на карте

 

 

18:46, 06 декабря

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины – в южном направлении.

18:12, 06 декабря

БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину.

17:04, 06 декабря

  • Чернигов – БпЛА в направлении города.
  • БпЛА на Днепропетровщине – курсом на запад.