Росія вдарила "Шахедами" по Польщі в ніч на 10 вересня. Багато хто очікує, що далі може бути ще серйозніше.

Про це 24 Каналу розповів історик, дипломат та колишній народний депутат Роман Безсмертний, зауваживши, що багато європейських та американських ЗМІ у своїх матеріалах про "Шахеди" в Польщі називали це тестом. Адже вже за кілька днів почнуться так звані військові навчання "Захід-2025" в Білорусі.

Яку важливу інформацію виявила Росія?

Як наголосив Безсмертний, це був своєрідний тест щодо того, як країни НАТО реагуватимуть на такі атаки. Це допоможе ворогу розробляти подальші дії та операції.

Навряд чи це можна назвати звичайною провокацією. Це була ретельно спланована операція, а самі безпілотники летіли з різних напрямків. І не лише через Україну. Є питання щодо того, як взагалі один з безпілотників опинився біля Гданська.

Європейські держави розповіли, хто брав участь у відбитті. Там повідомили, хто моніторив небо; хто фактично збивав безпілотники; хто підіймав винищувачі і так далі. Росія отримала цінну інформацію,

– сказав Безсмертний.

Атака "Шахедів" на Польщу суттєво змінює умови життя на всьому континенті. Фактично Росія показує, що може безкарно атакувати країни НАТО та втручатися в їхні внутрішні процеси. Диктатор Путін хоче робити у Європі все, що йому заманеться.

Атака "Шахедами" по Польщі: деталі