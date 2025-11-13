Укр Рус
13 листопада, 21:32
3

"Шахеди" знову атакують Україну: де небезпечно

Сергій Попович

Росія атакує Україну дронами-камікадзе. У низці областей оголошена повітряна тривога.

Де зараз летять ворожі дрони і для яких областей існує небезпека оперативно повідомляє 24 Канал.

Який курс тримають ворожі БпЛА?

22:01, 13 листопада

Нова група БпЛА на південний схід Дніпропетровщини з ТОТ Донеччини.

21:59, 13 листопада

Група БпЛА на Дніпропетровщині повз Нікополь в напрямку Кам'янського району.

21:56, 13 листопада

Велика група БпЛА з півночі Херсонщини через Криворізький район Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.

21:47, 13 листопада

БпЛА з акваторії Чорно моря в напрямку Чорноморськ/Одеса.

21:39, 13 листопада

БпЛА на сході від Сум, курс – північно-західний.

21:37, 13 листопада

Група БпЛА в напрямку на/повз Нікополь з півдня.

21:25, 13 листопада

БпЛА з ТОТ на північ Херсонщини, курс – північний/північно-західний.