Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами": вибухи пролунали на Київщині
Росія вдень 20 вересня знову почала атаку на Україну своїми ударними безпілотниками. У Повітряних силах попереджають про небезпеку низку областей.
Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де рухаються БпЛА?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північний. 1. Групи БпЛА у центральній частині Чернігівщини, курс південний; Сили ППО працюють по цілях на Київщині. Бориспільський район – ворожий БпЛА, курс південно-східний. У Полтавській області працює ППО.
2. БпЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Полтавщина);
3. Північний схід Полтавщини, курс південно-західний;
4. БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курсом на Кам'янське, БпЛА на північному сході, курсом на Павлоград;
5. Схід та південний схід Харківщини, групи БпЛА курсують переважно південно-західним курсом у напрямку Дніпропетровщини;
6. БпЛА на півдні Полтавщини, вектором руху на Кривий Ріг.
На Київщині гучно
