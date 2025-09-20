Укр Рус
24 Канал Новини України Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами": вибухи пролунали на Київщині
20 вересня, 15:48
6

Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами": вибухи пролунали на Київщині

Софія Рожик

Росія вдень 20 вересня знову почала атаку на Україну своїми ударними безпілотниками. У Повітряних силах попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Дивіться також Вибухи пролунали на Полтавщині 

Де рухаються БпЛА?

 

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

 

16:22, 20 вересня

БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північний.

16:09, 20 вересня

1. Групи БпЛА у центральній частині Чернігівщини, курс південний;
2. БпЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Полтавщина);
3. Північний схід  Полтавщини, курс південно-західний;
4.  БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курсом на Кам'янське, БпЛА на північному сході, курсом на Павлоград;
5. Схід та південний схід Харківщини, групи БпЛА курсують переважно південно-західним курсом у напрямку Дніпропетровщини;
6. БпЛА на півдні Полтавщини, вектором руху на Кривий Ріг.

15:36, 20 вересня

На Київщині гучно

Сили ППО працюють по цілях на Київщині.

15:32, 20 вересня

Бориспільський район – ворожий БпЛА, курс південно-східний.

15:26, 20 вересня

  • БпЛА у напрямку Кременчука з північного сходу;
  • БпЛА  у напрямку Миргороду з північного сходу.
15:18, 20 вересня

  • БпЛА на південному сході Харківщини, курс західний;
  • БпЛА з Донеччини на південний схід Харківщини, курс західний.
15:09, 20 вересня

У Полтавській області працює ППО.

15:04, 20 вересня

  • Північ Чернігівщини – ворожі БпЛА, курс південно-західний;
  • на південному заході Сумщини ворожий БпЛА, курс південно-західний (Полтавщина);
  • південно-західним курсом ворожі БпЛА на північному сході Полтавщини.