Ударні БпЛА залітають в українське небо: де зараз найбільша загроза
Російська армія вкотре запустила ударні дрони на Україну. Де виникає загроза атаки, оголошують повітряну тривогу.
Куди прямують ворожі цілі, інформують Повітряні сили. Публікуємо актуальну інформацію про атаку.
Дивіться також У Дніпрі лунають вибухи: окупанти атакують регіони України безпілотниками
Де летять ворожі повітряні цілі?
Безпілотник на Маяки з півдня. БпЛА в напрямку Одеси із заходу. БпЛА на сході від Очакова на Миколаївщині, курс на північ. БпЛА на Одещині, в напрямку Білгород-Дністровського із заходу. БпЛА на Сумщині: – на заході від Сум, курс на Ромни. – на сході від Ромнів, курс на захід. – зі сходу на Лебедин. БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на захід. БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину. БпЛА на Запоріжжя з півдня. БпЛА на сході від Сум, курс на обласний центр.
Безпілотник на Маяки з півдня.
БпЛА в напрямку Одеси із заходу.
БпЛА на сході від Очакова на Миколаївщині, курс на північ.
БпЛА на Одещині, в напрямку Білгород-Дністровського із заходу.
БпЛА на Сумщині:
– на заході від Сум, курс на Ромни.
– на сході від Ромнів, курс на захід.
– зі сходу на Лебедин.
БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на захід.
БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
БпЛА на сході від Сум, курс на обласний центр.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.