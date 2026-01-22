Укр Рус
22 января, 01:11
Ударные БпЛА залетают в украинское небо: где сейчас наибольшая угроза

Олесь Друкач

Российская армия в очередной раз запустила ударные дроны на Украину. Где возникает угроза атаки, объявляют воздушную тревогу.

Куда направляются вражеские цели, информируют Воздушные силы. Публикуем актуальную информацию об атаке.

Где летят вражеские воздушные цели?

 

01:19, 22 января

БпЛА в направлении Одессы с запада.

01:13, 22 января

БпЛА на востоке от Очакова на Николаевщине, курс на север.

БпЛА в Одесской области, в направлении Белгород-Днестровского с запада.

01:00, 22 января

БпЛА на Сумщине:

– на западе от Сум, курс на Ромны.

– на востоке от Ромнов, курс на запад.

– с востока на Лебедин.

БпЛА на юге Днепропетровщины, курс на запад.

БпЛА из акватории Черного моря на Одесскую область.

00:39, 22 января

БпЛА на Запорожье с юга.

00:37, 22 января

БпЛА на востоке от Сум, курс на областной центр.

