Ударные БпЛА залетают в украинское небо: где сейчас наибольшая угроза
Российская армия в очередной раз запустила ударные дроны на Украину. Где возникает угроза атаки, объявляют воздушную тревогу.
Куда направляются вражеские цели, информируют Воздушные силы. Публикуем актуальную информацию об атаке.
Где летят вражеские воздушные цели?
БпЛА в направлении Одессы с запада. БпЛА на востоке от Очакова на Николаевщине, курс на север. БпЛА в Одесской области, в направлении Белгород-Днестровского с запада. БпЛА на Сумщине: – на западе от Сум, курс на Ромны. – на востоке от Ромнов, курс на запад. – с востока на Лебедин. БпЛА на юге Днепропетровщины, курс на запад. БпЛА из акватории Черного моря на Одесскую область. БпЛА на Запорожье с юга. БпЛА на востоке от Сум, курс на областной центр.
