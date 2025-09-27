Укр Рус
27 вересня, 20:56
Росія знову тероризує Україну ударними БпЛА: де є загроза

Софія Рожик

Росія 27 вересня знову почала атаку на Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття! Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

21:25, 27 вересня

У Дніпровському районі Дніпропетровщини БпЛА курсом на захід.

21:13, 27 вересня

БпЛА на Запоріжжя!

21:12, 27 вересня

Ударні безпілотники у Харківському, Берестинському, Самарівському районах. 

Також БпЛА в напрямку Харкова.

20:41, 27 вересня

БпЛА в районі Краснопілля – Тростянця на Сумщині курсом на південь.

20:25, 27 вересня

Ворожі БпЛА у Донецькій області, Куп'янському та Ізюмському районах. Вектором руху на захід!
– Повітряні сили.

18:42, 27 вересня

  • БпЛА на півдні Харківщини та півночі Дніпропетровщини на захід.
  • БпЛА північніше Чернігова на Любеч.
17:18, 27 вересня

БпЛА з півдня Харківщини, на Дніпропетровщину, Самарівський район.

16:52, 27 вересня

БпЛА на сході Полтавщини на південь.

16:27, 27 вересня

Ударні безпілотники у  Богодухівському районі на Харківщині, курсом на південно-західний напрямок.

16:17, 27 вересня

Ворожі БпЛА у Сумській області:

  • на півночі курсом на захід,
  • на заході у напрямку Чернігівщини.