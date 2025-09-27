Росія 27 вересня знову почала атаку на Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття! Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Дивіться також Якщо Росія погрожує блекаутом у Києві, хай готується до блекауту в Москві, – Зеленський

Де летять "Шахеди"?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті