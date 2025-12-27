Укр Рус
24 Канал Новини України Росія знову тероризує "Шахедами": для яких областей є загроза
27 грудня, 20:33
Росія знову тероризує "Шахедами": для яких областей є загроза

Софія Рожик

Росія увечері 27 грудня продовжила тероризувати Україну своїми ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:08, 27 грудня

БпЛА на південному сході Полтавщини, курс північно-західний (Полтава).

19:57, 27 грудня

БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.

19:48, 27 грудня

Дніпропетровщина: БпЛА на/повз Петропавлівку курсом на захід.

19:05, 27 грудня

БпЛА на Харків з півночі.

18:42, 27 грудня

БпЛА південніше Кременчука рухається на захід на Кіровоградщину.

18:24, 27 грудня

БпЛА над Кам'янським водосховищем рухається у напрямку Кременчука.

17:45, 27 грудня

Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині поблизу Павлограда рухається на південь.

17:18, 27 грудня

Полтавщина: БпЛА у напрямку Ромодану.