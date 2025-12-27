Росія знову тероризує "Шахедами": для яких областей є загроза

Росія увечері 27 грудня продовжила тероризувати Україну своїми ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті