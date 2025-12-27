Россия снова терроризирует "Шахедами": для каких областей есть угроза
Россия вечером 27 декабря продолжила терроризировать Украину своими ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА на юго-востоке Полтавщины, курс северо-западный (Полтава). БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину. Днепропетровщина: БпЛА на/против Петропавловки курсом на запад. БпЛА на Харьков с севера. БпЛА южнее Кременчуга движется на запад на Кировоградщину. БпЛА над Каменским водохранилищем движется в направлении Кременчуга. Вражеский БпЛА на Днепропетровщине вблизи Павлограда движется на юг. Полтавщина: БпЛА в направлении Ромодана.
