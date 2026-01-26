Нова партія російських "Шахедів" атакує Україну, подекуди гриміли вибухи: де є загроза удару
Звечора 26 січня ворожі війська запустили на Україну ударні безпілотники. В деяких областях оголошено повітряну тривогу. Атака триває і вночі, у деяких містах чули вибухи.
Інформацію про можливі загрози ворожих БпЛА для різних регіонів України повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Актуально Окупанти закидають Гуляйполе мінами з неба через неможливість штурмувати місто
Куди летять "Шахеди"?
Відслідковуйте повітряну тривогу у своєму регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою.
Де є загроза атаки: дивіться на мапі
Вибух чули мешканці Дніпра. Вибух прогримів у Кривому Розі. У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів. Дніпропетровщина – БпЛА на Васильківку, Синельникове, Письменне, Дніпро. Відбій загрози БпЛА для Київської області. Київщина – загроза застосування ворожих БпЛА. БпЛА на Сумщині в напрямку Краснопілля та міста Суми. Загроза ворожих БпЛА на Одещині.
Вибух чули мешканці Дніпра.
Вибух прогримів у Кривому Розі.
У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів.
Дніпропетровщина – БпЛА на Васильківку, Синельникове, Письменне, Дніпро.
Відбій загрози БпЛА для Київської області.
Київщина – загроза застосування ворожих БпЛА.
БпЛА на Сумщині в напрямку Краснопілля та міста Суми.
Загроза ворожих БпЛА на Одещині.