Новая партия российских "Шахедов" атакует Украину: где есть угроза удара

С вечера 26 января вражеские войска запустили на Украину ударные беспилотники. В некоторых областях объявлена воздушная тревога. Атака продолжается и ночью, в некоторых городах слышали взрывы.

Информацию о возможных угрозах вражеских БпЛА для разных регионов Украины сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Куда летят "Шахеды"?

Отслеживайте воздушную тревогу в своем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью.

Где есть угроза атаки: смотрите на карте