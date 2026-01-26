Укр Рус
26 января, 23:34
4

Новая партия российских "Шахедов" атакует Украину: где есть угроза удара

Татьяна Бабич

С вечера 26 января вражеские войска запустили на Украину ударные беспилотники. В некоторых областях объявлена воздушная тревога. Атака продолжается и ночью, в некоторых городах слышали взрывы.

Информацию о возможных угрозах вражеских БпЛА для разных регионов Украины сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Куда летят "Шахеды"?

Отслеживайте воздушную тревогу в своем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью.

 

Где есть угроза атаки: смотрите на карте

23:25, 26 января

  • Кривой Рог – БпЛА в направлении города.
  • Запорожье – БпЛА на Балабино, Новониколаевку.
  • Днепропетровщина – БпЛА на Яворницкое, Днепр.
  • Полтавщина – БпЛА на Кременчуг.
  • Харьковщина – БпЛА на Пролесное, Безлюдовку.
23:10, 26 января

В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрывов.

22:34, 26 января

22:33, 26 января

Отбой угрозы БпЛА для Киевской области.

22:08, 26 января

Киевщина – угроза применения вражеских БпЛА.

21:47, 26 января

БпЛА на Сумщине в направлении Краснополья и города Сумы.

21:41, 26 января

Угроза вражеских БпЛА в Одесской области.