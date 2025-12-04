"Шахеди" б'ють по Україні, у частині областей – тривога: куди летять дрони
Росія ввечері у четвер, 4 грудня, запустила по Україні ударні безпілотники. Через загрозу обстрілу у частині областей оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіону, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Для яких областей є загроза?
Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Група БпЛА на Харківщині курсом на Чугуїв з півночі. БпЛА на сході Дніпропетровщини поблизу населених пунктів Межова та Шахтарське, курс на захід та північ. Ударні БпЛА поблизу Чернігова, перебувайте в укриттях! Безпілотник на півночі від Харкова, курс на населений пункт Старий Салтів. Ворожий БпЛА на Чернігів з півдня. БпЛА на Сумщині в районі Охтирки – курсом на південь (Полтавщина). Ударні БпЛА : БпЛА на Харківщині в районі Балаклії – курсом на захід. БпЛА на півночі Чернігівщини – курсом на південь.
