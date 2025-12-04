Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" б'ють по Україні, у частині областей – тривога: куди летять дрони
4 грудня, 21:09
5

"Шахеди" б'ють по Україні, у частині областей – тривога: куди летять дрони

Маргарита Волошина

Росія ввечері у четвер, 4 грудня, запустила по Україні ударні безпілотники. Через загрозу обстрілу у частині областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіону, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У Чернігові зафіксовано падіння БпЛА 

Для яких областей є загроза?

Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:02, 04 грудня

Група БпЛА на Харківщині курсом на Чугуїв з півночі.

20:50, 04 грудня

БпЛА на сході Дніпропетровщини поблизу населених пунктів Межова та Шахтарське, курс на захід та північ.

20:22, 04 грудня

Ударні БпЛА поблизу Чернігова, перебувайте в укриттях!

19:31, 04 грудня

Безпілотник на півночі від Харкова, курс на населений пункт Старий Салтів.

19:28, 04 грудня

Ворожий БпЛА на Чернігів з півдня.

18:49, 04 грудня

БпЛА на Сумщині в районі Охтирки – курсом на південь (Полтавщина).

18:10, 04 грудня

Ударні БпЛА : 

  • в напрямку Харкова, зі сходу та заходу;
  • на сході Дніпропетровщини, курс західний;
  • на півдні Запоріжжя, в напрямку обласного центру;
  • на півночі Чернігівщини, курсом на населений пункт Березна та в напрямку до білоруського кордону;
  • на сході Сумщини, курс на Полтавщину.
17:43, 04 грудня

БпЛА на Харківщині в районі Балаклії – курсом на захід.

17:29, 04 грудня

БпЛА на півночі Чернігівщини – курсом на південь.