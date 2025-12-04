Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Шахеди" б'ють по Україні, у частині областей – тривога: куди летять дрони
4 декабря, 21:09
6

"Шахеды" бьют по Украине, в части областей – тревога: куда летят дроны

Маргарита Волошина

Россия вечером в четверг, 4 декабря, запустила по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы обстрела в части областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем региона, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также В Чернигове зафиксировано падение БпЛА

Для каких областей есть угроза?

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:02, 04 декабря

Группа БпЛА на Харьковщине курсом на Чугуев с севера.

20:50, 04 декабря

БпЛА на востоке Днепропетровщины вблизи населенных пунктов Межево и Шахтерское, курс на запад и север.

20:22, 04 декабря

Ударные БПЛА вблизи Чернигова, находитесь в укрытиях!

19:31, 04 декабря

Беспилотник к северу от Харькова, курс на населенный пункт Старый Салтов.

19:28, 04 декабря

Вражеский БпЛА на Чернигове с юга.

18:49, 04 декабря

БпЛА в Сумской области в районе Ахтырки – курсом на юг (Полтавщина).

18:10, 04 декабря

Ударные БПЛА: 

  • в направлении Харькова, с востока и запада;
  • на востоке Днепропетровской области, курс западный;
  • на юге Запорожья, в направлении областного центра;
  • на севере Черниговщины, курсом на населенный пункт Березна и по направлению к белорусской границе;
  • на востоке Сумской области, курс на Полтавщину.
17:43, 04 декабря

БПЛА на Харьковщине в районе Балаклеи – курсом на запад.

17:29, 04 декабря

БПЛА на севере Черниговщины – курсом на юг.