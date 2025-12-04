"Шахеды" бьют по Украине, в части областей – тревога: куда летят дроны
Россия вечером в четверг, 4 декабря, запустила по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы обстрела в части областей объявлена воздушная тревога.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем региона, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Для каких областей есть угроза?
Группа БпЛА на Харьковщине курсом на Чугуев с севера. БпЛА на востоке Днепропетровщины вблизи населенных пунктов Межево и Шахтерское, курс на запад и север. Ударные БПЛА вблизи Чернигова, находитесь в укрытиях! Беспилотник к северу от Харькова, курс на населенный пункт Старый Салтов. Вражеский БпЛА на Чернигове с юга. БпЛА в Сумской области в районе Ахтырки – курсом на юг (Полтавщина). Ударные БПЛА: БПЛА на Харьковщине в районе Балаклеи – курсом на запад. БПЛА на севере Черниговщины – курсом на юг.
