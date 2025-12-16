Спортивні літаки Як-52 у дії: одеські пілоти за добу знищили рекордну кількість "Шахедів"

В неділю, 14 грудня, Росія здійснила черговий масований обстріл Одещини. Українські льотчики знищили 15 ворожих ударних БпЛА.

Це рекордна результативність підрозділу за одну добу, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "Думська".

Скільки ворожих БпЛА вдалось збити одеській ескадрильї?

Атака росіян на Одещину 14 грудня тривала майже безперервно продовж всього дня. Кілька екіпажів ескадрильї з ранку і до сутінків по черзі підіймались в небо, аби перехопити чи знищити ворожі ударні БпЛА типу "Шахед" над містом та областю. Загалом за добу льотчикам вдалось збити 15 безпілотників – це найвищий показник для підрозділу.

За інформацією видання, для виконання бойових завдань, Сили оборони використовують легкі спортивні літаки Як-52. Відомо, що у 2022 – 2023 році екіпажі працювали переважно проти розвідувальних ворожих дронів, однак згодом почали знищували й ударні БпЛА. Варто зазначити, що ці літаки не мають ані броні, ані спеціальних засобів захисту екіпажу.

Проти розвідувальних дронів українські пілоти інколи застосовують ще небезпечнішу тактику – акуратно таранять безпілотник консоллю крила. Адже через особливості електродвигунів такі дрони не завжди вдається збити вогнем, навіть після кількох влучних пострілів.

Фахівці стверджують, що попри повну відсутність технічної адаптації до бойових умов, спортивні Як-52 довели свою ефективність у сфері повітряної оборони та стали важливою частиною захисту Одещини.

Які наслідки атаки ворога на Одещину 14 грудня?